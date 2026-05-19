VIDEO – El tenso round entre Manouchehri y Quiroz por megarreforma: “miserable” y “teoría fracasada”

El diputado del PS y el ministro de Hacienda protagonizaron un fuerte cruce, donde salió a flote la colusión, problemas heredados, y hasta los Chicago Boys.

El debate sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional estuvo marcado por el tenso momento que protagonizaron el diputado Daniel Manouchehri (PS) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En concreto, el parlamentario acusó un supuesto “modelo Quiroz” para ir en beneficio de los superricos, y ante esto, el secretario de Estado no tardó en responder.

“A la gente le dicen que espere, a la salud la recortan, a las regiones les piden paciencia, pero para los superricos sí hay plata. Esto tiene nombre: se llama teoría del chorreo. ¿Y quieren saber de qué se trata? Quítenle una R y Chile ya lo vivió”, comenzó diciendo el legislador socialista.

“Hace 50 años, en la dictadura, los Chicago Boys prometieron exactamente lo mismo: rebajar a los más ricos para que algún día eso cayera al resto de los chilenos”, añadió.

Tras ello, cuestionó directamente al jefe de la billetera fiscal: “Hoy los últimos Chicago Boys quieren repetirlo y el ministro que diseñó todo esto se llama (Jorge) Quiroz”.

“Antes de llegar a Hacienda, que tenía un oficio: hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo de la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quiroz. Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el Gobierno de Chile”.

La respuesta del ministro Jorge Quiroz a la interpelación del diputado Manouchehri

Frente a estos cuestionamientos, el ministro Quiroz tomó la palabra y expresó: “Recordarle al diputado Manouchehri que una vez más insiste en una teoría fracasada, la teoría de que los países surgen con gasto público. Miren cómo estamos hoy día con un déficit de 2,8 puntos del PIB, que eso genera actividad económica…”.

A lo que agregó: “Miren cómo estamos hoy día con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre que se resuelven los problemas, miren cómo estamos hoy día, todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos del pasado, heredados”.

Para cerrar, el secretario de Estado enfatizó que “ese fue el modelo, diputado. Ese fue el modelo, no se olvide. Ese es el que está defendiendo usted, y lo que estamos viendo hoy día es el camino del progreso, del crecimiento y de la esperanza del país”.