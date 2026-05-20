Martín Arrau, el hombre de confianza de Kast que buscará enderezar un cuestionado Ministerio de Seguridad

El republicano cuenta con una larga trayectoria en política, donde fue el primer intendente de Ñuble y también fue convencional constituyente.

El presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete a solo 69 días de llegar a La Moneda, donde Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad) dejaron de ser ministras.

En lugar de la ex fiscal asumió Martín Arrau, quien desde marzo se había desempeñado como ministro de Obas Públicas (MOP). En tanto, Claudio Alvarado será vocero, convirtiéndose en biministro del Interior y de la Segegob.

Arrau cumplió un rol protagónico el año pasado que culminó con Kast ganando las elecciones. Fue jefe de campaña y ahora tendrá la dura tarea de encabezar el ministerio que ha sido considerado como uno de los más importantes, teniendo en cuenta que es ahí donde se debe materializar la principal promesa que hizo el jefe de Estado.

Bajo este contexto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, destacó las cualidades del nuevo titular de Seguridad, señalando que “tiene una característica que es bien especial, que él es un gran comunicador”.

Quién es Martín Arrau, el nuevo ministro de Seguridad

Martín Arrau, el nuevo ministro de Seguridad, es militante del Partido Republicano, es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es uno de los hombres de confianza de Kast.

El republicano tiene una vasta trayectoria política, siendo coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura entre 2010 y 2012, consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura en 2017 y delegado presidencial para la Instalación de la Región de Ñuble ese mismo año.

En 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera, lo nombró como el primer intendente de la Región de Ñuble y se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 2020.

También fue convencional constituyente, representando al distrito 19 y jefe de campaña de los candidatos republicanos al Consejo Constitucional en 2023.

En 2023 protagonizó una polémica al publicar una columna denominada “Chile Flaite” en La Tercera, donde en la portada aparecía una fotografía del indultado Luis Castillo, usando una camiseta de Colo Colo.

La columna fue tildada de “clasista” y de “estigmatizar” a hinchas del Cacique, lo que levantó críticas de parte de Marcelo Barticciotto, Carlos Caszely y el CSyD Colo Colo.

“Como socio del Club Social y Deportivo Colo Colo espero las disculpas públicas de Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, ante el violento clasismo y discriminación expresados contra nuestro pueblo”, expuso Edmundo Valladares en dicho momento.