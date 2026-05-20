Las opciones para los usuarios tras la eliminación de los prefijos 600 y 809 en llamadas telefónicas de cobranza

La obligación de emplear dichos prefijos en las llamadas buscaba eliminar el spam telefónico y los fraudes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A contar de este miércoles 20 de mayo, dejó de estar vigente la regulación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que obligaba al uso de los prefijos 600 y 809 para las llamadas de cobranza extrajudicial en el país.

Así, desde esta fecha dichas llamadas aparecerán en los teléfonos celulares con números normales, tras el fallo en ese sentido por parte de la Corte Suprema.

La obligación de emplear dichos prefijos en este tipo de llamadas había entrado en vigencia en agosto de 2025, con el propósito de eliminar el spam telefónico y los fraudes.

Pese a este cambio, las otras obligaciones respecto de las llamadas comerciales continúan vigentes, por lo que las comunicaciones masivas de marketing, ofertas y publicidad seguirán utilizando los prefijos definidos por Subtel.

Los argumentos para eliminar los prefijos 600 y 809

Tras el recurso de amparo económico presentado por la Asociación del Retail Financiero A.G., la Corte Suprema determinó que las cobranzas extrajudiciales no pueden ser consideradas un “servicio complementario” de telecomunicaciones.

Al explicar su fallo, el máximo tribunal del país indicó que este tipo de llamados corresponde a “una comunicación efectuada por el acreedor a un deudor determinado, a través del medio telefónico“.

En la sentencia se aseveró que la Subtel “incurrió en un acto ilegal al exceder sus competencias” al intentar regular estas comunicaciones bajo el sistema de prefijos especiales.

De acuerdo con los resultados de una encuesta de Cadem citada en el tribunal, el 79% de las personas no contestaba llamadas identificadas con los prefijos 600 y 809, lo que redujo de manera drástica el contactar a los deudores y dificultó la recuperación de pagos pendientes.

Las opciones que aparecen para los usuarios

Más allá del fin del prefijo para las llamadas de cobranza extrajudicial, los usuarios de teléfonos celulares tienen algunas opciones en Play Store, y en algunos casos también en App Store, para detectar números indeseados antes de responder.

Entre ellas se encuentran: