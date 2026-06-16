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Irak vs Noruega: el Mundial que Erling Haaland esperó toda su vida

Conoce los horario, posibles alineaciones y dónde ver en Chile el partido.

Foto del editor María José Crespo
María José Crespo

Erling Haaland ganó ligas, copas y Champions League. Rompió récords goleadores en Alemania, Inglaterra y Europa. Sin embargo, había algo que seguía faltando en su carrera: una Copa del Mundo.
Norteamérica 2026 cambia esa historia. Noruega vuelve a un Mundial después de 28 años y lo hace con
una generación extraordinaria liderada por Haaland y Martin Ødegaard. Frente a ellos estará Irak, una
selección cuya historia trasciende ampliamente el fútbol.

Ficha del partido

Partido: Irak vs Noruega Fecha: 16 de junio de 2026 Hora Chile: 18:00 horas Grupo: I Ciudad: Boston/Foxborough, Estados Unidos Estadio: Boston Stadium. Capacidad: 64.146 espectadores
Transmisión: DSports y Paramount+

Boston recibe dos historias muy distintas

Boston combina tradición histórica, universidades, deporte y una cultura de grandes eventos. En ese
escenario se cruzan dos relatos opuestos: Noruega, el regreso de una generación que esperó demasiado; Irak, la presencia de un país que entiende el fútbol como símbolo de resiliencia.

El vacío que acompañó a Haaland

La última participación mundialista de Noruega ocurrió en Francia 1998. Haaland nació dos años después. Una generación completa creció sin ver a su selección en el máximo escenario del fútbol. Para un jugador llamado a dominar su época, esa ausencia resultaba casi absurda.

De niño prodigio a estrella global

Desde Bryne y Molde hasta Salzburgo, Dortmund y Manchester City, la carrera de Haaland pareció una
escalera hacia los grandes escenarios. En cada etapa marcó goles, rompió registros y aumentó la
sensación de que faltaba verlo en el escenario mayor.

Martin Ødegaard, el socio perfecto

Si Haaland representa el gol, Ødegaard representa la creación. Debutó profesionalmente siendo
adolescente, fue vendido al Real Madrid bajo una presión enorme y, tras un camino lleno de dudas
externas, terminó consolidándose como uno de los mejores mediocampistas de Europa. La conexión entre ambos es el corazón de la mejor Noruega de las últimas décadas. Ødegaard imagina; Haaland ejecuta. Uno encuentra espacios donde otros ven paredes. El otro convierte media ocasión en una amenaza real.

La generación que devolvió a Noruega

Además de Haaland y Ødegaard aparecen Sørloth, Ryerson, Østigård, Ajer y Nusa. Por primera vez en
mucho tiempo, Noruega no llega a un Mundial sólo para participar: llega convencida de que puede avanzar.

Formaciones probables

Noruega (4-3-3): Nyland; Ryerson, Østigård, Ajer, Wolfe; Berge, Ødegaard, Thorsby; Sørloth, Haaland,
Nusa. Irak (4-2-3-1): Hassan; Adnan, Youssef, Fadhil, Natiq; Ibrahim, Rashid; Jasim, Ali, Karim; Aymen
Hussein. Actualizar 24-48 horas antes del partido.

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