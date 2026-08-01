Claudio Soto Solís, de 43 años, falleció durante un incendio que afectó al hospedaje donde permanecía junto a una delegación municipal.

Una tragedia se registró durante la madrugada de este sábado en la localidad de Villa Amengual, en la Región de Aysén, luego de que un incendio destruyera el hospedaje Casona El Bosque y provocara la muerte del concejal de Lago Verde, Claudio Soto Solís, de 43 años.

El edil integraba una delegación municipal que se encontraba alojada en el recinto para participar en una nueva edición del Festival de la Lana, actividad que fue suspendida tras la emergencia.

Bomberos trabajó en el combate de las llamas, mientras el resto de los integrantes de la comitiva logró salir del lugar sin sufrir lesiones.

Conmoción en Lago Verde por la muerte de concejal durante incendio en un hotel

“Todo pasó muy rápido, gracias a Dios el resto de la delegación se encuentra bien“, confirmó la delegada regional, Luz María Vicuña, quien además informó que la Fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para establecer las circunstancias en que se originó el fuego.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar los peritajes correspondientes y determinar oficialmente la causa del fallecimiento del concejal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.

A través de un comunicado, la alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés, expresó sus condolencias a la familia de Claudio Soto Solís y calificó lo ocurrido como “una tragedia que enluta a toda la comunidad”, reflejando el impacto que provocó la noticia entre los habitantes de la comuna.