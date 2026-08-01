La Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes acusó falta de información sobre los cambios que se preparan para la institucionalidad deportiva y pidió participar en la discusión de la iniciativa.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos luego de que funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) expresaran su rechazo a la reforma institucional que impulsa la cartera.

La Asociación Nacional de Funcionarios del IND (Anfuchid) manifestó públicamente su inquietud por el alcance de las modificaciones anunciadas.

Según explicó la organización, tras el anuncio realizado por Duco ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados sobre una reestructuración del Ministerio del Deporte y del IND, los trabajadores intentaron solicitar reuniones con la autoridad mediante distintos mecanismos administrativos, incluida la Ley del Lobby, sin obtener una respuesta favorable.

Funcionarios del IND declaran “alerta institucional” y arremeten contra reforma impulsada por ministra Natalia Duco

El gremio afirmó que existe preocupación porque un proyecto de ley que modificaría el funcionamiento de la institucionalidad deportiva habría sido presentado al Presidente José Antonio Kast sin que los funcionarios hayan podido conocer su contenido.

Desde Anfuchid señalaron que cualquier cambio debería ser informado y discutido con quienes forman parte del sistema deportivo.

“Desde que la Ministra del Deporte Natalia Ducó asumió sus funciones en marzo de este año, ANFUCHID ha solicitado formalmente reunirse con ella y el Subecretario, para abordar materias relevantes para el Instituto Nacional de Deportes y sus trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde la organización.

Asimismo, los funcionarios también advirtieron que las modificaciones podrían tener impacto en áreas sensibles como el Plan Olímpico y el Alto Rendimiento, donde recientemente asumió Jorge Silva, identificado por la asociación como uno de los impulsores de la nueva estructura que busca implementar la secretaria de Estado.

“Esto no se puede aceptar, ya que es indispensable que cualquier modificación legal o administrativa que afecte al deporte nacional, al IND, a sus funcionarios y funcionarias, a los deportistas y a la ciudadanía, sea informada, transparente y dialogada oportunamente con todos los actores que se verán afectados”, expresaron desde Anfuchid.

Ante este escenario, la asociación anunció que se mantendrá movilizada y declaró “estado de alerta institucional”. Además, exigió a la ministra transparentar los detalles de la propuesta y convocar una mesa de trabajo con participación de los trabajadores del servicio.