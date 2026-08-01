El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó este sábado la situación generada por el sistema frontal que afecta desde la Región de Valparaíso hasta Los Lagos, reportando 206 personas damnificadas, 1.284 aisladas, 82 albergadas y tres lesionadas.

Además, se contabilizan nueve viviendas destruidas, 86 con daños mayores y 919 con afectaciones menores.

De acuerdo a la entidad, la emergencia mantiene activas alertas rojas en Ñuble y La Araucanía debido a crecidas de ríos y desbordes, mientras que algunas comunas de Biobío, Los Ríos y Los Lagos también permanecen bajo la misma condición preventiva por eventos derivados de las precipitaciones.

En paralelo, más de 7 mil clientes continúan sin suministro eléctrico en las regiones afectadas.

Sistema frontal golpea al sur con más de 200 damnificados y mantiene dos regiones bajo alerta roja

Entre las zonas con mayor impacto, La Araucanía concentra la cifra más alta de damnificados con 84 personas, seguida por Los Ríos con 55 y Maule con 32. En cuanto a los aislados, la mayor cantidad se registra nuevamente en La Araucanía, con 577 personas, seguida por Los Lagos (300), Biobío (192), Maule (131) y Ñuble (77).

Las lluvias también han generado problemas de conectividad debido a deslizamientos de tierra, crecidas de cauces, anegamientos, caída de árboles y daños en infraestructura vial. Algunas rutas permanecen interrumpidas o con tránsito restringido mientras continúan los trabajos de recuperación.

Debido a lo anterior, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que “los organismos del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres se mantienen desplegados en terreno, monitoreando los puntos críticos en el tramo comprometido”.

“También aprovechamos de hacer un llamado a las comunidades que están emplazadas en lugares cercanos a riberas de río, quebradas y zona cordillerana, a extremar las medidas de precaución, en especial dado el nuevo pronóstico para la zona sur, que indica precipitaciones moderadas e intensas”, agregó.

Además, el organismo informó que se mantienen suspendidas las clases en establecimientos educacionales de Ñuble y Biobío, junto con algunos recintos de Angol y Victoria, en La Araucanía, y San Pablo, en Los Lagos.