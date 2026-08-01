Municipalidad de La Reina desvinculó a Marcelo Anabalón, integrante de La Cofradía, por polémico video sobre niños TEA

La medida afecta a Marcelo Anabalón, quien prestaba servicios en el municipio y participó en el registro que generó una ola de críticas.

La Municipalidad de La Reina confirmó la desvinculación de Marcelo Anabalón, funcionario que además era integrante del programa de streaming La Cofradía, luego de la polémica desatada por un video viralizado en redes sociales en el que un grupo de participantes realiza comentarios ofensivos sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y alusiones de carácter sexual hacia menores de edad.

La decisión fue adoptada por la administración encabezada por el alcalde José Manuel Palacios (UDI), luego de que el registro comenzara a circular masivamente en distintas plataformas digitales.

El video corresponde a una celebración de cumpleaños en la que participaron Fernando Ortiz, Emiliano Fernández, Ítalo Omegna y el propio Marcelo Anabalón.

A través de un comunicado, la Municipalidad de La Reina informó el término del vínculo laboral con Anabalón y enfatizó que este tipo de conductas son incompatibles con los principios de la institución. “La institución rechaza y condena categóricamente cualquier escenario que pueda poner en cuestionamiento el compromiso de la Municipalidad con la infancia”, señaló el municipio.

La desvinculación de Anabalón se suma a otras repercusiones derivadas del caso. Días antes, Ítalo Omegna fue separado del Instituto Mises Cono Sur y posteriormente presentó su renuncia como asesor parlamentario del diputado Hans Marowski, luego de que el registro se hiciera público.

Tras la controversia, Omegna asistió al programa Sin Filtros, donde abordó el episodio y reconoció que el contenido emitido fue un error. En esa instancia explicó que estaba “incursionando en el humor” y admitió que cruzó un límite con los comentarios realizados durante la reunión.

Con la salida de Marcelo Anabalón de la Municipalidad de La Reina, el caso sigue sumando repercusiones institucionales y políticas, mientras continúan las críticas hacia los participantes del registro y el futuro del programa La Cofradía permanece bajo la atención pública.