FOTO – Tras publicación de Boric, UDI reactivará proyecto para que la dieta de los expresidentes se pague desde la jubilación

La iniciativa, que fue rechazada en 2025 por falta de quórum, será presentada nuevamente en el Congreso durante septiembre.

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) confirmó que volverá a presentar un proyecto de ley para modificar el sistema de pago de la dieta de los expresidentes de la República.



La propuesta establece que el beneficio comience a entregarse únicamente cuando los exmandatarios alcancen la edad legal de jubilación.

La iniciativa ya había sido discutida en el Congreso durante 2025, pero fue rechazada por no reunir el quórum necesario. Ahora, los diputados Sergio Bobadilla y Eduardo Cretton anunciaron que será reingresada durante septiembre, argumentando que el escenario económico y fiscal justifica retomar el debate.

El proyecto plantea que los expresidentes hombres accedan a la dieta a partir de los 65 años y las expresidentas desde los 60 años, además de introducir cambios relacionados con las asignaciones asociadas a este beneficio.

UDI buscará nuevamente que la dieta de los expresidentes se pague desde la edad de jubilación

Desde la UDI explicaron que la decisión de impulsar nuevamente la propuesta también estuvo marcada por una reciente publicación del expresidente Gabriel Boric en redes sociales, donde compartió un extracto de una entrevista en la que se calificaba de “imbéciles” a integrantes del actual Gobierno.

Al fundamentar la iniciativa, los parlamentarios señalaron que “en medio de la actual emergencia laboral que enfrenta nuestro país y la estrechez fiscal que heredamos tras el irresponsable manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior, resulta de toda lógica que la dieta de los expresidentes de Chile se pague desde la edad legal de jubilación”.

Asimismo, cuestionaron el comportamiento que, a su juicio, deben mantener quienes reciben recursos públicos tras dejar la Presidencia. “Quien recibe una dieta que es financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir con el respeto a nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano, independiente del cargo que haya ocupado”, afirmaron.

En esa línea, Bobadilla y Cretton sostuvieron que les parece “muy preocupante” que el exmandatario haya retomado un tono de confrontación en el debate público y concluyeron que “no podemos normalizar que una autoridad que ocupó la primera magistratura vuelva a instalarse en la lógica de la descalificación y del insulto. Chile necesita ejemplos de responsabilidad institucional y no estas actitudes”.