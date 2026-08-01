VIDEO – “Acepto las críticas y asumo la responsabilidad”: Josefa Sáez reaparece tras polémica por su perro al que le dio wasabi

La influencer Josefa Sáez volvió a aparecer públicamente junto a su padre, Mario Sáez, luego de la ola de críticas que recibió tras la difusión de un video en el que se observa al hombre entregándole un trozo de salmón con wasabi a su perro Corso, situación que generó preocupación y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales.

A través de un registro publicado en TikTok, la creadora de contenidos aseguró que la situación marcó una de las semanas más difíciles a nivel personal, debido a la intensidad de los comentarios recibidos y al impacto que estos tuvieron en su familia.

Sáez señaló que entiende las críticas surgidas tras el episodio, pero cuestionó que estas hayan derivado en ataques personales. “Acepto las críticas y asumo la responsabilidad, porque acá somos uno, somos una familia, pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas, en… mensajes de odio a mi familia o insultos. Y creo que las amenazas nunca deben normalizarse, a pesar de que las críticas sean parte de las redes sociales”, afirmó.

Por su parte, Mario Sáez explicó que decidieron tomar distancia temporal de las plataformas digitales para enfrentar la situación familiar y defendió las condiciones en que vive la mascota. Además, aseguró que el perro recibe cuidados adecuados y es parte importante del grupo familiar.

“Y quiero que la gente entienda que la gente está molesta y preocupada por la salud del Corso, pero el Corso es de mi hija, es de mi casa, nos acompaña a todos lados. Los que trabajan conmigo, los que son mis amigos, mi gente que me ha visto (…) ese perro no puede estar en mejores manos”, sostuvo.

Finalmente, el padre de la influencer ofreció disculpas por cualquier interpretación negativa que haya generado el registro y aseguró que tomaron aprendizajes tras la controversia. “Así que disculpas por cualquier malentendido y nada, pues. Continuar no más, apoyar a la Josefa. Aprendimos de esto”.