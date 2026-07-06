UEFA, Bélgica y hasta la UE cargan duramente contra FIFA por perdonazo a Balogun: “Cruzó una línea roja”

Desde la UEFA sostuvieron: “Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competencia se ve socavada”.

Un verdadero escándalo se ha generado previo al duelo entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026, luego de que el goleador norteamericano Folarin Balogun recibiera un “perdonazo” de parte de la FIFA, lo cual derivó en la inmediata reacción de la selección europea y la UEFA.

El jugador estadounidense fue expulsado en la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina. No obstante, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender la aplicación de esta sanción, permitiendo que el futbolista pueda estar disponible para los octavos.

“En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año“, señalaron desde el organismo.

Dicha resolución tuvo una rápida reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expuso: “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”. Por su parte, el DT de EE.UU., Mauricio Pochettino, declaró: “Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión“.

El descargo de Bélgica por la decisión de la FIFA

Tras esta decisión, en el Viejo Continente no escondieron su molestia y tanto la Asociación de Fútbol de Bélgica como la UEFA cuestionaron a la FIFA.

Desde Bélgica manifestaron su “consternación ante la decisión de la FIFA de que el jugador estadounidense suspendido Balogun pueda jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el próximo lunes 6 de junio“.

Si bien se menciona que la decisión se basa en el artículo 27 del Código Disciplinario, el cual puede suspender la aplicación de una medida, el artículo 66.4 del mismo Código “establece, sin embargo, que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Compárese con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA“.

En este marco, enfatizaron: “La decisión contradice directamente lo dispuesto en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales“.

En vista de lo anterior, indicaron que “para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente”.

UEFA y UE cuestionaron duramente a FIFA por perdonazo a Balogun

Por su lado, la UEFA cuestionó: “La decisión de ayer de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja“.

“Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competencia se ve socavada. Igualmente, tal decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igual, en detrimento de la competencia”, agregaron.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable“, concluyeron.

En tanto, desde la Unión Europea (UE), el comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, a través de sus redes sociales criticó: “Como aficionado, yo también creo que fue una decisión equivocada”.

“Dicho esto, siempre he sido claro. Las decisiones sobre reglas deportivas y asuntos deportivos pertenecen a los organismos deportivos, no a los políticos. Influir en las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, expresó.

“Nuestro enfoque debería estar en los verdaderos desafíos de gobernanza que enfrenta el deporte, incluida la instrumentalización del deporte con fines políticos”, sentenció.