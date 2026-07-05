La gran polémica de la FIFA en el Mundial 2026: perdonó tarjeta roja a jugador de Estados Unidos tras llamada de Trump a Infantino

Folarin Balogun, la máxima figura ofensiva de la selección norteamericana, quedó habilitado para enfrentar a Bélgica en el partido de este lunes.

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Un escándalo de proporciones sacude al Mundial 2026, luego de que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, decidió anular la suspensión del jugador estadounidense Folarin Balogun, que recibió tarjeta roja en el partido ante Bosnia y Herzegovina, tras recibir una llamada del presidente Donald Trump.

Si bien la información apunta a que fue el Comité Disciplinario de la FIFA el que tomó la decisión de anular la suspensión, la prensa acreditada en el torneo de selecciones más importante del planeta confirmó que la resolución la adoptó Infantino.

Luego de ver la roja ante la selección europea, Balogun, la máxima figura ofensiva de la selección norteamericana, había quedado inhabilitado para enfrentar a Bélgica en el partido de este lunes.

The New York Times apuntó que Trump llamó el miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que reconsiderara la sanción impuesta al atacante.

En un comunicado, el organismo confirmó que “el delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle“.

Trump agradeció a la FIFA

La cadena CNN informó que, para adoptar la medida, la FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, determinando que la suspensión automática derivada de la tarjeta roja quede en suspenso durante un período de prueba de un año.

De acuerdo con los antecedentes, la decisión adoptada por Infantino tras el llamado de Donald Trump no se había registrado en 64 años.

La última vez que la FIFA revirtió una suspensión por tarjeta roja y permitió que un futbolista juegue el siguiente partido sin cumplir con la fecha de castigo fue en el Mundial de 1962, en Chile.

Tras conocer la decisión del organismo rector del fútbol, Trump empleó su cuenta de Truth Social para dar las “gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia“.