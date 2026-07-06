Terremotos en Venezuela: las condiciones en las que están sepultando a las víctimas sin identificar

La magnitud del desastre superó la capacidad de las morgues y de los hospitales, por lo que se habilitaron otros recintos para almacenar los cuerpos.

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A más 3.300 aumentó el número de muertos y más de 30 mil personas permanecen desaparecidas tras el doble sismo en Venezuela, mientras que más de un centenar de víctimas sin identificar ya fueron sepultadas.

De acuerdo con el último balance entregado por las autoridades, los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio dejaron también más de 16.700 heridos.

El reporte de los medios de comunicación que accedieron a las zonas más afectadas apunta que la magnitud del desastre superó la capacidad de las morgues y de los hospitales, por lo que se debieron habilitar otros recintos para almacenar los cuerpos de las víctimas fatales.

Cómo están sepultando las víctimas sin identificar en Venezuela

Según se reportó desde La Guaira, el sector más afectado por el doble terremoto, un equipo de trabajo empleó máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada del cementerio local de La Esperanza.

A continuación, más de 150 víctimas sin identificar tras los terremotos en Venezuela fueron sepultadas en una gran hilera de fosas individuales.

Las autoridades del recinto apuntaron que los entierros “están numeralizados por parcelas y también por el código” definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.

Con el mismo propósito, los responsables también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

En medio de la tragedia y con las banderas a media asta, este domingo 5 de julio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó el acto oficial de conmemoración de la independencia del país.