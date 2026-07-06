Mundial 2026: a qué hora juegan y dónde ver el duelo entre Portugal y España por los octavos de final

En el otro partido del día para acceder a los cuartos de final del torneo, Estados Unidos enfrentará a Bélgica.

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Portugal enfrentará a España este lunes 6 de julio, en la continuación de los octavos de final del Mundial 2026, en un partido considerado como un duelo entre dos de los favoritos para quedarse con el título.

Además, durante esta jornada también se disputará el duelo entre el local, Estados Unidos, y la selección de Bélgica.

Este último partido está programado para las 21:00 horas de Chile, y se jugará en el Estadio Seattle, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el Estado de Washington.

El match de los estadounidenses contra los belgas se podrá ver en las plataformas de streaming de Paramount+, Amazon Prime Video, DGO y DAZN.

El duelo entre Portugal y España

De acuerdo con lo previsto, el enfrentamiento entre el Portugal de Cristiano Ronaldo y la España de Lamine Yamal comenzará a jugarse a partir de las 15:00 horas de Chile.

El esperado partido entre los lusos y los hispanos se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

El duelo será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión, y en el cable mediante DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Los medios especializados adelantaron las posibles alineaciones que presentarían hoy España y Portugal.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.