Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

VIDEO – La insólita caída de figura de Inglaterra durante festejos por clasificación: se perdería el resto del Mundial 2026

Jordan Henderson sufrió una fuerte caída tras intentar pasar las vallas publicitarias y se lesionó “bastante grave”.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El mediocampista Jordan Henderson sufrió una dura caída durante los festejos de la selección de Inglaterra tras avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, lo cual terminó en una grave lesión.

El conjunto europeo venció en un sufrido partido a México por 3-2 en el Estadio Azteca, y luego de que concluyera el compromiso, los jugadores fueron a uno de los sectores donde estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los futbolistas festejaban con la afición, el ex capitán del Liverpool no pudo saltar exitosamente un cartel y quedó tendido en el suelo.

6, 2026

Bajo este contexto, el entrenador, Thomas Tuchel, manifestó su preocupación en conferencia de prensa, señalando que “estoy triste porque Jordan se lesionó. Se lesionó la muñeca, está en este momento en el hospital. Seguramente será una lesión bastante grave”.

Si bien no se ha dado a conocer el parte médico de Jordan Henderson, se anticipa una posible fractura en su brazo izquierdo. De ser así, se perdería el resto del torneo.

6, 2026

Notas relacionadas

Desde el desierto de Atacama hasta Magallanes: Llegan a 1 millón los chilenos que pueden usar la conexión directa al celular de Entel Starlink en zonas sin señal
Presentado por

Desde el desierto de Atacama hasta Magallanes: Llegan a 1 millón los chilenos que pueden usar la conexión directa al celular de Entel Starlink en zonas sin señal

Con niveles de adopción por sobre el promedio de los países con el servicio operativo, la tecnología satelital Direct to Cell, lanzada en noviembre, ya suma más de 170 mil usuarios en Chile. La herramienta permite a clientes en zonas sin cobertura, mantener conectividad mediante SMS y utilizar aplicaciones como WhatsApp, Google Maps y X.

María José Crespo