VIDEO – La insólita caída de figura de Inglaterra durante festejos por clasificación: se perdería el resto del Mundial 2026

El mediocampista Jordan Henderson sufrió una dura caída durante los festejos de la selección de Inglaterra tras avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, lo cual terminó en una grave lesión.

El conjunto europeo venció en un sufrido partido a México por 3-2 en el Estadio Azteca, y luego de que concluyera el compromiso, los jugadores fueron a uno de los sectores donde estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los futbolistas festejaban con la afición, el ex capitán del Liverpool no pudo saltar exitosamente un cartel y quedó tendido en el suelo.

Bajo este contexto, el entrenador, Thomas Tuchel, manifestó su preocupación en conferencia de prensa, señalando que “estoy triste porque Jordan se lesionó. Se lesionó la muñeca, está en este momento en el hospital. Seguramente será una lesión bastante grave”.

Si bien no se ha dado a conocer el parte médico de Jordan Henderson, se anticipa una posible fractura en su brazo izquierdo. De ser así, se perdería el resto del torneo.