Gustavo Petro volvió a desconocer victoria de De la Espriella y apoyó llamado a la desobediencia civil

Convocó a la ciudadanía a tomar parte en manifestaciones en distinas ciudades, entre ellas Bogotá, el próximo 20 de julio.

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció otra vez la victoria en las urnas del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y reiteró su llamado a la desobediencia civil.

A través de su cuenta en la red social X, Petro convocó a la ciudadanía a tomar parte en manifestaciones en distintas ciudades, entre ellas Bogotá, el próximo 20 de julio.

Una fecha para la que está programada la ceremonia de instalación del nuevo Congreso tras las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.

Según manifestó el aún mandatario, dicha movilización será un “grito de independencia” para defender las reformas sociales impulsadas durante su gobierno.

“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales“, escribió Petro.

Petro apoyó el llamado a la desobediencia civil de Cepeda

Pero, además, se sumó al llamado a la desobediencia civil que realizó el derrotado excandidato presidencial, Iván Cepeda, de quien dijo que empieza a “organizar la resistencia”.

De acuerdo con lo manifestado por el actual senador, la estrategia de “desobediencia civil pacífica” que impulsa la oposición consiste en no acatar las decisiones que, a su juicio, vulneren la Constitución o los derechos fundamentales.

“No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en descartarlas“, aseveró Cepeda este sábado.

Junto con su apoyo a la desobediencia civil, Gustavo Petro volvió a desconocer el triunfo en las urnas de Alebardo de la Espriella.

“Abelardo no ganó las elecciones en Colombia“, aseguró el mandatario en una publicación, en la que también reiteró que el resultado electoral habría sido alterado desde “un servidor con una IP en Los Ángeles, California“, aunque no proporcionó ninguna prueba que lo confirmara.