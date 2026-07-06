Caso Balogun revive el perdonazo de la FIFA a Garrincha para jugar la final del Mundial del 62′

Ruido político y un indulto a un jugador expulsado unen lo ocurrido con el estadounidense Folarin Balogun y el brasileño Manuel Francisco do Santos.

El indulto recientemente otorgado por la FIFA al futbolista Folarin Balogun para que pueda sumarse al partido que Estados Unidos tendrá con Bélgica el martes 7 de julio y las supuestas gestiones políticas que hubo detrás, tiene un precedente en suelo nacional: la Copa Mundial de Fútbol 1962, de la que Chile fue anfitrión.

Pese a que Brasil había logrado coronarse como el campeón mundial en la edición anterior, lo cierto es que en 1962 el equipo estaba defendiendo su título sin uno de sus emblemas: Pelé sólo pudo jugar dos partidos al inicio del certamen a causa de un desgarro.

Formalmente, el lugar de Pelé en la cancha fue asumido por Amarildo, pero su estatus de leyenda lo encarnó Manuel Francisco do Santos, apodado como Garrincha. La alegría del pueblo, como también era conocido, incluso alcanzó el título de mejor jugador en ese certamen.

El antecedente que lo une al caso de Balogun ocurrió cuando Brasil disputaba las semifinales con Chile. Garrincha había anotado dos de los cuatro goles que lo hicieron ganar ante la selección nacional. Pero tras asestarle una patada al chileno Eladio Rojas, fue expulsado de la cancha. De esa manera, aunque Brasil hubiese conseguido su victoria, enfrentaría la final con Checoslovaquia sin dos de su grandes figuras.

La presión del gobierno brasileño

Que el mejor jugador del torneo se perdiera la final resultó inaceptable no sólo para las autoridades brasileñas, sino que también para dirigentes de otros países, incluido Chile.

A solicitud de la Confederación Brasileña de Fútbol, el primer ministro de Brasil Tancredo Neves envió un telegrama al presidente de la FIFA, Stanley Rous, para que Garrincha fuera reincorporado en la final, aludiendo a su excelencia deportiva y su disciplina.

A estas gestiones también se sumó el gobierno peruano —el árbitro que expulsó a Garrincha, Arturo Yamazaki, era de ese país— e incluso el presidente de Chile, Jorge Alessandri, según recoge la FIFA. Así, la sanción al seleccionado brasileño se redujo solamente a una advertencia de parte de la FIFA y pudo darle su segundo título a Brasil, jugando con 39°C de fiebre.