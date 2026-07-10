El cuerpo técnico busca evitar nuevos contagios antes del decisivo encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Inglaterra vive momentos de incertidumbre en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026.

A pocos días de enfrentar a Noruega, el mediocampista Declan Rice fue apartado del resto del plantel luego de presentar una infección viral estomacal, situación que encendió las alarmas en el equipo dirigido por los “Tres Leones”.

De acuerdo con información publicada por medios británicos como Daily Mail y BBC, el futbolista ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y la zona lumbar. Sin embargo, el diagnóstico de un virus llevó a la Federación Inglesa de Fútbol y al cuerpo técnico a tomar la decisión de aislarlo temporalmente para evitar posibles contagios dentro de la concentración.

Virus golpea a la selección de Inglaterra y obliga a aislar a una de sus principales figuras

Hasta el momento no existe certeza sobre su disponibilidad para el compromiso frente a Noruega, programado para este sábado 11 de julio, ya que su evolución será evaluada en las próximas horas.

La preocupación aumenta debido a que Inglaterra también llega con otras bajas importantes. El defensor Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión de dos partidos tras ser expulsado en el encuentro frente a México, mientras que Jordan Henderson quedó descartado para el resto del campeonato luego de sufrir una fractura en el brazo izquierdo.

Pese al complejo escenario, el extremo Bukayo Saka transmitió tranquilidad y confianza en el equipo. “Ya hemos estado en esta posición varias veces”, señaló el jugador inglés. Además, agregó: “pero, el día D, el mejor equipo será el que gane”.

El duelo entre Noruega e Inglaterra, válido por los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este sábado 11 de julio a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium. Ambos equipos buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un partido marcado por las dudas que enfrenta el conjunto inglés antes del decisivo compromiso.