Los resultados reflejan que, además del desempeño deportivo, la imagen y el carisma de los futbolistas también influyen en la percepción del público.

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención, esta vez fuera de las canchas. Según una encuesta de Cadem, el delantero portugués fue elegido por los chilenos como el futbolista más atractivo del Mundial 2026, liderando ampliamente el ranking elaborado por la consultora.

El histórico atacante obtuvo el mayor respaldo entre los encuestados, superando a otras reconocidas figuras del torneo. El listado también incluyó a jugadores de distintas selecciones que destacan tanto por su rendimiento deportivo como por su popularidad.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la ausencia del noruego Erling Haaland, quien no logró posicionarse entre los nombres más mencionados por los participantes del sondeo.

Cadem revela a los jugadores más atractivos del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera las preferencias

De acuerdo con la encuesta, las preferencias quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Cristiano Ronaldo: 19%

19% Rodrigo De Paul: 7%

7% Keito Nakamura: 7%

7% Jude Bellingham: 6%

6% Lucas Bergvall: 6%

6% Santiago Giménez: 5%

5% Joško Gvardiol: 4%

4% Cho Gue-sung: 4%

4% Leon Goretzka: 3%

3% Alisson Becker: 3%

3% Mohamed Salah: 2%

2% Kai Havertz: 2%

2% Ferran Torres: 2%

2% No sabe o prefirió no responder: 30%

Los resultados reflejan que, además del desempeño deportivo, la imagen y el carisma de los futbolistas también influyen en la percepción del público. Cristiano Ronaldo volvió a imponerse como el favorito, reafirmando su vigencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.