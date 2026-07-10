Crack de Colombia recibe amenazas de muerte por gol perdido en el Mundial y decide no volver al país

Jáminton Campaz vive un verdadero infierno tras fallar en los descuentos el gol que clasificaba a la Selección de Colombia a las semifinales del Mundial 2026, lo que hizo que la federación de su país reaccionara pidiendo la intervención judicial.

Esto, ya que el atacante de Rosario Central, donde es compañero de Vicente Pizarro, acusó una serie de amenazas de muerte en su contra por la ocasión marrada, lo que llevó a Campaz a evitar volver con sus compañeros a Colombia tras finalizar su participación en la cita mundialista.

En vista de esta situación, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer una declaración en la cual rechaza “de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad” de Jáminton Campaz.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz (…) Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”, precisó el organismo.

El organismo dejó en claro que “el fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”.

El caso de Jáminton Campaz recuerda lo sucedido en 1994 con Andrés Escobar, defensor de la Selección de Colombia que fue asesinado tras cometer un autogol que marcó la eliminación del combinado en el Mundial de Estados Unidos.