Caso Sartor: Fiscalía detalla los delitos por los que pedirá la formalización de Michael Clark

En las últimas semanas, el propio Michael Clark y Pedro Pablo Larraín entregaron su versión de los hechos ante Fiscalía, los que se remontan a 2016 y hasta el año pasado.

AGENCIA UNO

La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente pidió al Cuarto Juzgado de Garantía la audiencia de formalizar a 11 imputados por el Caso Sartor, entre los que destaca Michael Clark y el ex controlador Pedro Pablo Larraín Mery.

En dicha oportunidad, el fiscal Juan Pablo Araya informara al dueño de Azul Azul y al resto de los involucrados los delitos por los cuales se les acusa: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

Además de Michael Clark, aparecen Pedro Pablo Larraín Mery – ex presidente del Grupo Sartor- y su hermano Carlos, además de Oscar Ebel Sepúlveda, Alfredo Harz Castro, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

El caso se inició cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detectara una serie de operaciones irregulares de Sartor, que la llevaron a revocar la autorización de funcionamiento de la Administradora General de Fondos (AGF) en 2024.

Esto llevó a la apertura de una investigación penal en contra de los controladores y antiguos administradores del Sartor, mientras Clark y otros involucrados recibieron una serie de sanciones por parte de la CMF.

En las últimas semanas, el propio Michael Clark y Pedro Pablo Larraín entregaron su versión de los hechos ante Fiscalía, los que se remontan a 2016 y hasta el año pasado.

Gonzalo Echeverría, una de las víctimas afectadas por las acciones del Grupo Sartor, que lo llevaron a perder $600 millones, declaró a radio ADN que “es la primera vez que veo alguna señal de esperanza, ya sea de cobrar o negociar quizá por el temor de que vayan a la cárcel, que es donde, creo yo, muchos de este grupo tienen que estar”.

“Más que Clark, estoy contento que los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery sean el epicentro de todas estas querellas. Independiente que Clark tiene una repercusión mediática tremenda, son los hermanos Larraín las mentes pensantes tras todas estas estafas. Los hechos así lo demuestran, las lucas importantes están en ellos”, puntualizó el afectado.