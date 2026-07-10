Tambalea el acuerdo senadores PPD-Gobierno: Araya admite que están “repensando” pasos a seguir tras rebaja del impuesto corporativo

El más contundente acercamiento entre parte de la oposición y el Gobierno por la megarreforma está en duda. Se trata del acuerdo que los senadores del PPD suscribieron a mediados de esta semana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que desató roces en la oposición. A grandes rasgos, el pacto ajustó el plazo de invariabilidad tributaria de 25 años según el monto de inversión de los privados, permitiendo así que en algunos casos este periodo sea de 10 años.

El punto que está haciendo tambalear el acuerdo es una de las indicaciones que el Ejecutivo ingresó la noche del jueves: aquella que rebaja el impuesto corporativo, considerado el corazón del proyecto, de 27% a 22%, cuando el guarismo propuesto inicialmente por esta administración era del 23%.

“Nunca estuve en conocimiento de que el Gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo al 22%. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas”, salió a aclarar esta tarde uno de los negociadores del PPD, el senador Pedro Araya (PPD).

En ese sentido, el legislador detalló que “el acuerdo se construyó siempre pensando que la base del impuesto corporativo sería 23%, al cual tendría que adicionarse un 1,5%, de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria no pagarían 23% de impuesto, si no que terminarían pagando 24,5%”.

“Bajar esta cifra a 22% sin duda que altera sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el Gobierno. En este sentido, estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria”, anunció.

Alvarado responde por rebaja del 22%

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), también aclaró que las conversaciones con el PPD no incluyeron la rebaja del impuesto corporativo. “No es una materia de acuerdo con el PPD, es un ajuste técnico por la prima que se establece en la invariabilidad tributaria, por tanto, es una iniciativa que está en discusión en la instancia que corresponde en la comisión de Hacienda del Senado que la próxima semana deberá resolverse en la Sala”, dijo.

También valoró la disposición de los legisladores PPD para dialogar sobre la Ley de Reconstrucción Nacional. “Ponderaron lo que significa esta iniciativa para las regiones, la inversión y la generación de puestos de trabajo, y decidieron dar un paso para colaborar en la construcción de este proyecto. Ese gesto lo valoramos, lo agradecemos y solidarizamos con ellos por el bullying del que han sido víctimas”, comentó aludiendo a la división que se generó en las filas opositoras a raíz del acuerdo.