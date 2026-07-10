Por qué este sábado es el día más importante del deporte en 2026

El deporte acaparará toda la atención este sábado, donde se cierra el telón de los cuartos en el Mundial 2026 y vuelve McGregor a la UFC después de 5 años. El tenis tampoco se queda atrás con la definición de Wimbledon.

Como el “día más importante del deporte del año” ha sido bautizado este sábado 11 de julio por gran parte de los fanáticos. Esta jornada será clave para la afición del fútbol, las MMA y el tenis, puesto que seguirá la acción por los cuartos de final del Mundial 2026, vuelve Conor McGregor a la UFC después de cinco años, y se disputa la final femenina de Wimbledon, a la espera del duelo definitorio del cuadro masculino.

La Copa del Mundo está en su etapa decisiva, y este sábado se disputarán dos duelos de la ronda de los ocho mejores. En primer turno, Inglaterra chocará con Noruega, que tiene a Erling Haaland encendido peleando palmo a palmo la tabla de goleadores. Este encuentro será a las 17:00 horas y se transmitirá por DSports y Paramount+.

Posteriormente, Argentina se medirá ante Suiza por el último cupo a semifinales, cuyo compromiso contará con transmisión por TV abierta mediante Chilevisión a las 21:00 horas.

El tenis no se queda atrás, ya que antes de ello será la final femenina de Wimbledon 2026, donde Karolína Muchová y Linda Nosková buscarán alzar el título en la Catedral, en un partido que está programado a las 11:00 horas. A la misma hora, pero del día siguiente, se jugará la esperada final masculina del tercer Grand Slam del año.

El regreso de Conor McGregor a la UFC se roba todas las miradas

No obstante, toda la atención está puesta en la vuelta de Conor McGregor al octágono. En horario estelar, el irlandés catalogado como el luchador más importante de la compañía, liderará la cartelera del UFC 329, donde enfrentará a Max Holloway en peso wélter.

El principal propulsor de las artes marciales mixtas (MMA) peleará después de cinco años fuera de la actividad, buscando dejar atrás las polémicas que han marcado su vida en los últimos años.

La última vez que The Notorius se subió a un octágono fue el 10 de julio de 2021, cuando tuvo en frente a Dustin Poirier, quien lo derrotó por TKO luego de que se fracturara la tibia.

La velada iniciará a las 17:00 horas, pero la cartelera estelar comenzará a las 21:00 horas, por lo que se espera que McGregor y Holloway peleen después de las 23:00 horas de Chile.

Revisa la cartelera estelar del UFC 329, que se podrá seguir exclusivamente en la plataforma de Paramount+:

Conor McGregor vs Max Holloway 2 — Peso Wélter

Paddy Pimblett vs Benoît Saint Denis — Peso Ligero

Cory Sandhagen vs Mario Bautista – Peso Mosca

Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh — Peso Mosca

Gable Steveson vs Elisha Ellison – Peso Pesado