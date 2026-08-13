Qué explica la salida de Roger Federer del club de los multimillonarios

La noticia se conoció a pocos días de que concrete su regreso a las canchas el martes 25 de agosto, en un evento de exhibición.

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El extenista suizo Roger Federer sufrió un duro golpe en el bolsillo, que se significó abandonar de un día para el otro el exclusivo grupo de los multimillonarios, al que se había incorporado el año pasado.

Aquello, luego de que la empresa de indumentaria deportiva On Holding, de la cual Federer es accionista, comunicó ventas netas por 850,4 millones de francos suizos durante el segundo trimestre del año, una cifra que representó un crecimiento del 13% interanual, pero que quedó por debajo de los 878,4 millones de francos que esperaba el mercado.

Lo anterior generó que las acciones de la compañía sufrieran una brusca caída del 19% esta semana en la Bolsa de Nueva York, según confirmó Forbes, debido a las expectativas del mercado.

Cuánto perdió Roger Federer en un solo día

Según detalló el medio especializado, Roger Federer posee aproximadamente el 2,5% de On Holding, con participaciones tanto en acciones de clase A como de clase B.

El exnúmero uno del mundo, que como jugador acumuló premios por más de 130 millones de dólares, incrementó ostensiblemente su fortuna tras su vinculación a On Holding, aumentando su patrimonio por sobre los 1.000 millones de dólares e incorporándose así a los deportistas multimillonarios.

Sin embargo, este martes 11 de agosto, la caída del valor de las acciones en la Bolsa le significó una merma estimada en 52 millones de dólares en apenas 24 horas, con lo que su riqueza cayó hasta los 952,4 millones de la moneda estadounidense.

La noticia se conoció a pocos días de que Federer concrete su regreso a las canchas el martes 25 de agosto, para tomar parte en un evento de exhibición en el Estadio Arthur Ashe, donde enfrentará a figuras como Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.