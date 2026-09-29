Robo de relojes por $1.200 millones: dos chilenos son detenidos por segunda vez en Japón

Los ciudadanos chilenos fueron vinculados a la sustracción de especies avaluadas en cerca de $50 millones desde una vivienda, cinco días antes de otro robo en un centro comercial.

Dos ciudadanos chilenos fueron detenidos nuevamente en Tokio, Japón, por su presunta participación en el robo de relojes de lujo, dinero en efectivo y otros artículos desde una vivienda del distrito de Ota.

Los sospechosos, identificados como Boris Alexis Manzano Quesada y Jeremy Paolo Piña Guzmán, ya habían sido arrestados en agosto por la sustracción de relojes avaluados en 200 millones de yenes, equivalentes a cerca de $1.200 millones chilenos, desde un centro comercial.

Dos chilenos son detenidos por segunda vez en Japón

Según información publicada por medios japoneses, el segundo caso habría ocurrido cinco días antes del atraco en el recinto comercial. En esa oportunidad, los sujetos presuntamente ingresaron a la casa de un hombre de 40 años y sustrajeron tres relojes, dinero en efectivo y otras especies, con un valor total estimado en ocho millones de yenes, cerca de $50 millones.

La investigación del Departamento de Policía Metropolitana sostiene que los sospechosos habrían observado un automóvil salir del estacionamiento de un edificio residencial.

Luego de tocar el timbre sin obtener respuesta, habrían roto con una piedra una ventana del primer piso para entrar al inmueble y sustraer los objetos.

Durante los interrogatorios, ambos reconocieron su participación en los hechos. De acuerdo con los reportes de la prensa local, Piña Guzmán señaló que su función consistía en vigilar mientras se concretaba el robo, mientras que Manzano Quesada entregó su explicación sobre los motivos del delito.

“Escuché que las penas en Japón son leves, así que elegí zonas residenciales de alto nivel”, afirmó Manzano Quesada, según consignó el medio Asahi Shimbun. Además, sostuvo que había cometido el ilícito para complementar sus gastos de manutención en Chile.

Los antecedentes también indican que ambos habrían llegado a Japón desde Australia el 21 de agosto y que se alojaban en una propiedad ubicada en Asakusa, Tokio.

De esta forma, las nuevas detenciones se suman a la investigación por el robo de relojes de lujo cometido en el centro comercial, caso por el que ya habían sido arrestados previamente.