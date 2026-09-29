Poduje se disculpa con Hacienda por pedir públicamente recursos: “Me equivoqué, quizás por exceso de pasión”

“Nosotros vamos a cuadrarnos con el Presupuesto que define el presidente y el ministro Quiroz y lo vamos a ir a defender al Congreso con todo”, indicó Iván Poduje.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, se refirió a la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, que se presentará en las próximas horas por parte del presidente José Antonio Kast, aseverando que se cuadrará con la propuesta elaborada por su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

En entrevista con Emol, el secretario de Estado dejó en claro que “nosotros nos vamos a cuadrar” y respecto a pedir recursos en forma pública, como lo hizo al inicio del Gobierno, dejó en claro que no se repetirá.

“Tenían razón. Sí, uno tiene que reconocer cuándo la embarra. Yo me equivoqué, quizás por exceso de pasión”, puntualizó Poduje, quien puntualizó que “nosotros vamos a cuadrarnos con el Presupuesto que define el presidente y el ministro Quiroz y lo vamos a ir a defender al Congreso con todo”.

El ministro Iván Poduje dejó en claro que “no solo me va a cuadrar, lo voy a defender. Y vamos a ser un solo equipo defendiendo el Presupuesto porque es la realidad que el presidente definió junto al ministro Quiroz, que son básicamente, en el caso del presidente, nuestro jefe, y en el caso del ministro Quiroz, él tiene que equilibrar todas las presiones que hay”.

Ante esto, Poduje explicó que “hay distintos estilos de alineado. pero el presidente coordina. Ayer (lunes) tuvimos una reunión estupenda. Y todos vamos a estar cuadrados detrás del Presupuesto porque eso es lo que le corresponde. Y además, con eso vamos a poder hacer muchas cosas buenas para los chilenos”.