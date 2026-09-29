Diputada Santelices (REP) oficia a Contraloría por Bacheletazo de la oposición en La Pintana

Para la diputada Santelices, es “grave que un bien municipal haya sido anunciado como sede del encuentro sin que se conozcan públicamente el acto que autorizó su utilización”.

AGENCIA UNO

La diputada Macarena Santelices (REP) anunció que ofició a la Contraloría General de la República por el Bacheletazo que realizará en honor a la ex presidenta tras su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU, en el Teatro Municipal de La Pintana.

La parlamentaria indicó que busca que Contraloría “se pronuncie sobre el uso del Teatro Municipal de La Pintana para una actividad de partidos políticos en homenaje a Michelle Bachelet y el eventual uso de recursos públicos, determinando si aquello se ajusta a la legalidad y probidad administrativa”.

En el oficio, dado a conocer por radio Biobío, la diputada Santelices pidió que se fiscalice el evento por “hechos que podrían constituir una infracción a las normas que rigen el uso de bienes municipales, la probidad administrativa y la prescindencia política de las autoridades y funcionarios públicos”.

Para Santelices, es “grave que un bien municipal haya sido anunciado como sede del encuentro sin que se conozcan públicamente el acto que autorizó su utilización, las condiciones concedidas a los organizadores ni el origen de los recursos que permitirán realizarlo”.

Según la ex alcaldesa de Olmué, “el municipio no puede poner sus bienes, funcionarios o capacidad operativa al servicio de una posición política particular, en beneficio de quienes organizan una actividad de proselitismo“.