Gobierno establece dos registros para actos vandálicos e insiste con pérdida de gratuidad en casos graves

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), destacó que el proyecto “avanza muy bien”. También acusó que la oposición ha hecho más complejo el debate.

Hace casi un año, el entonces candidato José Antonio Kast lanzó el plan “Chile sin Vándalos”. La iniciativa prometía crear un Rol Único de Vándalos para quienes incurran en actos de vandalismo e incivilidades. Ahora, con el rótulo “Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades” el proyecto continúa avanzando en su discusión en particular.

En la sesión del lunes de la Comisión de Seguridad, el Ejecutivo consolidó la división del registro en dos nóminas diferenciadas: uno para actos vandálicos y otro para incivilidades. Ambos deberán ser administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación. La fragmentación tuvo como fin establecer distintos períodos de permanencia en cada registro y consecuencias diferenciadas.

El subsecretario Máximo Pavez (UDI), por su parte, destacó que el proyecto “avanza muy bien”. “Quiero agradecer a los parlamentarios de la Comisión de Seguridad, presidida por Cristian Araya, por la forma en que con mucha valentía y carácter han enfrentado este debate, que la oposición ha hecho más complejo del que debiera. Hemos aprobado las conductas que serán declaradas como incivilidades y acogido la sugerencia de establecer dos registros distintos, racionalizando las sanciones asociadas”, añadió.

“Lo más importante es que el Gobierno va a insistir en perseverar con que aquellas personas que hayan cometido incivilidades más graves, no puedan acceder a la gratuidad. En eso el Gobierno va a insistir, porque tenemos una convicción y eso la comisión lo aprobó ayer”, añadió.

Además de la restricciones para la gratuidad, se conservarán las restricciones para obtener licencia de conducir o pasaporte, determinadas becas, fondos públicos, espectáculos masivos y casinos. Por otra parte, se eliminó la sanción suspendía el derecho a la Pensión Garantizada Universal (PGU).