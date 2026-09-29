Recursos del propio Piñera: revelan origen de millonarios pagos en efectivo a Luis Hermosilla y Samuel Donoso

Hermosilla recalcó que este pago, que llegaba a $4,1 millones y era entregada por Benjamín Salas, uno de los asesores de Piñera en el Segundo Piso, era distinto a su rol como asesor externo del Ministerio del Interior.

AGENCIA UNO

La declaración del abogado Luis Hermosilla ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, respecto a eventuales delitos de corrupción en nombramientos judiciales, dio cuenta del millonario pago en efectivo que recibió, junto a Samuel Donoso, para llevar la representación de causas vinculadas al estallido social y a la pandemia.

“Por instrucciones del presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país. Esta fue una iniciativa del presidente porque quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos y conocer las estrategias que implementábamos los abogados que materialmente ejercíamos las defensas. Esto dice relación con las causas vinculadas a los procesos relativos al 18 de octubre y a procesos que se abrieron como consecuencia de la pandemia del Covid. Dada la personalidad del presidente quiso conocer todo esto con mucho detalle”, indicó Luis Hermosilla en el testimonio dado a conocer a La Tercera.

En esta línea, Hermosilla recalcó que este pago, que llegaba a $4,1 millones y era entregada por Benjamín Salas, uno de los asesores de Piñera en el Segundo Piso, era distinto a su rol como asesor externo del Ministerio del Interior.

“En relación con este trabajo que era diferente en su naturaleza y contenido a la asesoría al ministro del Interior y que no implicaba solo ejercicio litigioso, el presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso y a mí. Cada uno recibía 100 UF mensuales. Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Donoso o a mí, tras lo cual se los hacía llegar al otro”, detalló el jurista.

Hermosilla aclaró que “estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y estos montos me los entregaba Benjamín Salas y cuando Benjamín se fue del gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”.

Miembros del gobierno de la época apuntaron al mismo medio que las investigaciones de la Fiscalía Centro Norte, que involucraban a altos mandos de Carabineros y autoridades públicas, como el propio Piñera o Andrés Chadwick, hicieron que el ex presidente se encargara personalmente de su defensa.

En esta línea, sostuvieron que el fallecido ex mandatario “se sentía responsable de haber arrastrado a sus ministros en complejas causas penales, por lo que fue él mismo quien se encargó de ofrecer la mejor defensa posible”.

Junto con ello, dejaron en claro que estos recursos salieron directamente del bolsillo de Sebastián Piñera y no se utilizaron dineros de gastos reservados para ello. Prueba de esto, es que los pagos se extendieron tras su salida de La Moneda.

“El período que cubrieron los pagos fue desde finales del año 2020 hasta por lo menos mitad del año 2022, los que se extendieron después de que el presidente Piñera hubiera dejado La Moneda en marzo de 2022 porque el encargo era de él”, indicó Luis Hermosilla.