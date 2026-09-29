La iniciativa contempla devolver el IVA de determinadas compras a hogares vulnerables, mediante un reembolso sujeto a requisitos y límites establecidos en el proyecto.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que establece una compensación por la compra de pañales y determinados medicamentos.

La propuesta obtuvo 132 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, por lo que avanzó al Senado para continuar su tramitación legislativa.

Compensación por la compra de pañales y medicamentos: de qué se trata el proyecto aprobado por la Cámara

La iniciativa contempla un beneficio equivalente al IVA pagado en estas adquisiciones y está dirigido al 80% de los hogares más vulnerables inscritos en el Registro Social de Hogares.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran madres de niños de hasta 24 meses, personas mayores de 65 años con determinadas condiciones médicas y quienes utilicen medicamentos incluidos en una canasta que será definida por reglamento.

Para acceder al aporte, las compras deberán efectuarse en el comercio formal y contar con boleta electrónica. Además, se exigirá una receta o un certificado médico, dependiendo del tipo de producto y de las condiciones de cada beneficiario.

El mecanismo considera que el Instituto de Previsión Social (IPS) valide los antecedentes junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), para luego depositar la compensación en el Bolsillo Familiar Electrónico durante el mes siguiente.

El proyecto establece un límite de gasto fiscal de US$100 millones durante su primer año de aplicación, equivalente a cerca de $90.115 millones. Posteriormente, el monto se reajustará en función del crecimiento de los ingresos estructurales del Fisco.