Qué se sabe del estado de salud de Reinaldo Sánchez: se encuentra hospitalizado

El expresidente de la ANFP y actual mandamás de Santiago Wanderers ha encendido la alerta en el fútbol chileno.

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, fue hospitalizado tras sufrir problemas de salud y permanece en estado grave, lo cual ha encendido la preocupación en el entorno del club y en el fútbol chileno.

El dirigente se encuentra en un estado “muy delicado, bajo reserva y de máxima gravedad”, según consignó Radio Biobío.

El timonel caturro se había mantenido alejado de la exposición pública durante las últimas semanas. Su ausencia coincidió con el buen momento deportivo de Santiago Wanderers en la Primera B, donde se encuentran liderando la tabla de posiciones.

Reinaldo Sánchez tampoco estuvo presente en la participación del equipo Sub 20 del club en la Copa Intercontinental, definición que terminó 3-1 a favor de Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sánchez tiene una extensa trayectoria en el fútbol chileno. En Santiago Wanderers asumió un papel relevante durante la campaña que terminó con el título nacional de 2001. Aquel equipo fue dirigido por Jorge Garcés y consiguió uno de los principales logros deportivos de la historia reciente del club.

El campeonato también marcó un punto de inflexión en la carrera dirigencial de Sánchez. Ese mismo año llegó a la presidencia de la ANFP, cargo que ocupó hasta 2006.

Durante su período al frente del organismo rector del fútbol chileno también recibió cuestionamientos por el rendimiento de la Selección. Las críticas aumentaron tras la actuación de la Roja en el proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006.