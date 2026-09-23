Kast rechaza presiones para sumarse a Escudo de Las Américas y descarta “contradicción” con China

El mandatario rechazó que ser parte de este programa, que también tiene implicancias en materia económica, podría generar efectos negativos con China, el principal socio comercial de Chile.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast defendió la adhesión de Chile a Escudo de Las Américas y descartó presiones de Estados Unidos para ser parte de la instancia creada por Donald Trump.

Junto con ello, el mandatario rechazó que ser parte de este programa podría generar efectos negativos con China, el principal socio comercial de Chile, dado que el acuerdo alcanzado también tiene implicancias en materia económica, como revisión de inversiones, entre otros aspectos.

“Creo que son temas distintos, y lo que nosotros estamos procurando es el combate al crimen organizado, que es un crimen transnacional que cruza las fronteras. Y en eso, tanto el Compromiso de Santiago, que firmamos en mayo de este año, como el Escudo de Las Américas apunta a lo mismo”, aseveró en conferencia de prensa.

En esta línea, Kast insistió que “en ningún momento nosotros hemos planteado una intervención militar de ningún tipo para enfrentar al crimen organizado (…) En esa línea no ha cambiado en nada nuestra posición, y la única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”.

“Cualquier otra conclusión será de algún analista, comentarista, pero nosotros como Gobierno tenemos una sola línea, el combate sin cuartel al crimen organizado”, agregó.

Sobre la relación con China, José Antonio Kast aseveró que “tenemos muy buenas relaciones comerciales con China, es uno de los principales socios comerciales, y la mayoría de nuestros productos mineros se le venden a China, y en eso no veo ninguna contradicción en que nosotros digamos que vamos a perseguir el crimen organizado, que vamos a controlar las fronteras y en mantener relaciones comerciales con los distintos países que compren lo que producimos en Chile, como lo hace también Australia, lo hace Perú, lo hace Ecuador, lo hacen todas las naciones que tienen comercio internacional”.