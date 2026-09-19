Santiago Wanderers cae ante Real Madrid en la Intercontinental Sub 20

El cuadro porteño igualó el encuentro en el segundo tiempo, pero terminó con tres expulsados y recibió el 3-1 en los descuentos.

Santiago Wanderers perdió 3-1 ante Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20, en un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que estuvo marcado por las expulsiones, un penal en los descuentos y un intenso cierre para el conjunto porteño.

El cuadro caturro quedó con un jugador menos a los 25 minutos, luego de que Alexander Dubó recibiera tarjeta roja por una infracción sobre Daniel Yáñez.

El propio atacante del Real Madrid ejecutó el tiro libre y, cuatro minutos después, abrió el marcador para el conjunto español.

Sin embargo, Wanderers reaccionó en el complemento y Christian Silva estableció el 1-1 a los 49′, tras recuperar el balón producto de una presión alta.

Los porteños lograron mantener la igualdad durante buena parte del segundo tiempo, pero a los 81′ Fran Santamaría volvió a poner en ventaja al cuadro español.

El tramo final quedó condicionado por nuevas expulsiones, ya que Christopher Valenzuela vio la roja a los 88′, en una acción cuyo motivo no quedó claro durante la transmisión, mientras que en el tiempo agregado el árbitro polaco Damian Sylwestrzak sancionó un penal para Real Madrid. Yáñez ejecutó el lanzamiento, pero Fabiano Avello logró contenerlo a los 90+4′.

La situación se complicó aún más para Wanderers cuando Nicolás Carvacho fue expulsado dos minutos después, dejando al equipo con ocho jugadores en cancha.

Junt a ello, Roberto Martín anotó el 3-1 a los 90+8′, sellando la victoria del elenco español y poniendo fin a la participación del conjunto de Valparaíso en el torneo disputado en el Santiago Bernabéu.