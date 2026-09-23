El Ministerio Público aún mantiene diligencias pendientes y enfrenta el plazo legal que vence el próximo 22 de octubre.

La Fiscalía solicitó una nueva ampliación del plazo de investigación contra Jorge Valdivia, quien se encuentra formalizado por dos delitos de violación.

La petición fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que vencieran los últimos 15 días concedidos por el tribunal para completar las diligencias pendientes.

Fiscalía vuelve a pedir plazo para cerrar investigación contra Jorge Valdivia

El fiscal Rodrigo Célis argumentó que el período adicional no permitió finalizar la investigación y pidió fijar una audiencia para discutir una nueva extensión. “En atención a que el plazo de investigación judicial otorgado ha resultado insuficiente para culminar totalmente la investigación iniciada en esta causa“, señaló en el escrito presentado ante el tribunal. Luego agregó: “Solicito que se fije audiencia a fin de debatir sobre su ampliación en la que el suscrito expondrá las diligencias investigativas que se encuentran pendientes”.

Entre las diligencias que aún debe realizar el Ministerio Público se encuentran pericias del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), relacionadas con una de las denunciantes y con un informe referido al exfutbolista.

La Fiscalía enfrenta además un plazo relevante, ya que el 22 de octubre se cumplen dos años desde el inicio del período legal de investigación. Una vez cerrada esta etapa, el Ministerio Público tendrá 10 días para presentar una eventual acusación.

Los hechos investigados corresponden a octubre de 2024 y, según la tesis de la Fiscalía, las denunciantes se habrían encontrado en condiciones que les impedían oponer resistencia al momento de los hechos. Valdivia ha negado las acusaciones y actualmente cumple arresto domiciliario nocturno mientras continúa el proceso judicial.

La nueva solicitud de la Fiscalía deberá ser analizada por el tribunal, que deberá fijar una audiencia para resolver si concede un nuevo período de investigación y por cuánto tiempo. Mientras tanto, el Ministerio Público busca completar las diligencias pendientes antes de cerrar formalmente la causa.