El Team Chile hizo historia: así quedó el medallero de los Juegos Odesur 2026

El Team Chile logró su mejor participación histórica fuera del país y culminó con 49 medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026.

El Team Chile cerró una histórica participación en los Juegos Suramericanos de Santa fe 2026 (Odesur), donde alcanzó el cuarto puesto.

La delegación nacional cosechó un total de 175 medallas: 49 oros, 58 platas y 68 bronces.

De esta forma, el Team Chile le ganó la pulseada a Venezuela, que terminó en el quinto lugar con 48 preseas doradas. Además, el equipo nacional obtuvo su mejor cosecha histórica fuera del país, ya que la más destacada continúa siendo Santiago 1986, donde logró 50 oros.

En el último día de competencias, el equipo femenino de tenis de mesa puso el broche de oro. El equipo compuesto por Daniela Ortega, Paulina Vega y Valentina Ríos, se impuso en la final a su similar de Brasil por 8-0.

Durante la jornada también destacó la participación del equipo masculino de balonmano, que empató con Argentina 27-27 y se quedó con la medalla de plata. Lo anterior, debido a que la Albiceleste tenía una mayor diferencia de goles (el certamen contemplaba una ronda todos contra todos).

Con esta actuación, el Team Chile se despidió de los Juegos Odesur 2026 y ahora apunta a los próximos desafíos, como lo son los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.