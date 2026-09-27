Lluvia en Santiago: tormentas eléctricas y precipitaciones marcarán la semana en RM

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo en Santiago, a la espera de un nuevo sistema frontal.

Un nuevo sistema frontal arribará a la Región Metropolitana a comienzos de octubre, en una semana que iniciará con lluvia y tormentas eléctricas en Santiago.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre el pronóstico del tiempo y abordó el frente de mal tiempo que actualmente afecta a la zona sur, el cual llegaría a la zona centro-norte de forma reforzada al estar “alimentado del vapor que viene desde Argentina”.

Lluvia en Santiago: el pronóstico del tiempo para la semana en la RM

De esta forma, a partir de la tarde del lunes, en “Maule, O’Higgins, Valparaíso, sectores interiores de Coquimbo y la Región Metropolitana” se esperan tormentas eléctricas y “precipitaciones del tipo chubasco”.

“No es una lluvia homogénea, no es una lluvia pareja”, pero de igual manera “podría dejar montos más importantes en sectores de cordillera y en precordillera”, explicó, señalando que entre las 15:00 horas y la medianoche se pueden esperar hasta 10 mm en cordillera.

Respecto a Santiago, el especialista manifestó que se prevén hasta 5 mm en comunas como Lo Barnechea. No obstante, al tratarse de “chubascos muy, muy disímiles”, puede haber comunas en que no se registren precipitaciones.

“En una zona le pueden caer 10 milímetros de un paraguazo y en otra no caer ni una gota; es así de violento”, añadió.

Lo anterior, ocurrirá “mientras esperamos la llegada de un nuevo sistema frontal para comenzar octubre”, el cual arribaría el miércoles al sur y “el jueves a viernes a la zona central”.