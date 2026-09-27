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Política

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 31% y un 42% rechaza adhesión de Chile al Escudo de las Américas

La aprobación de Kast aumentó dos puntos, mientras que la desaprobación retrocedió de 59% a 58%.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este domingo se publicó una nueva versión de la Encuesta Criteria, la cual reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast subió dos puntos y se situó en 31%, mientras que su desaprobación retrocedió de 59% a 58%, en comparación con la medición anterior.

A los encuestados también se les consultó si creen que algún otro candidato lo habría hecho mejor que Kast. En este marco, un 35% consideran que Evelyn Matthei habría tenido mejor desempeño, seguida por Jeannette Jara (32%), Johannes Kaiser (28%) y Franco Parisi (19%).

Criteria: principales preocupaciones e imagen de la ONU en Chile

En cuanto a las principales preocupaciones ciudadanas, mejorar la seguridad aparece como la primera prioridad, con 21%. Un poco más atrás aparece la necesidad de generar más empleos y mejores sueldos, con 20%.

Reactivar la economía, con 14%; mejorar la salud pública y acortar las listas de espera, con 13%; y enfrentar la corrupción, con 10%, son las otras preocupaciones de la población.

Por otro lado, Criteria abordó la percepción que tienen los chilenos sobre la ONU. En términos generales, 47% está de acuerdo o muy de acuerdo con que Chile sea parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un 30% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 23% manifiesta estar en desacuerdo con la participación del país en el organismo internacional.

Respecto a la evaluación de la ONU, un 24% tiene una opinión buena o muy buena, mientras que un 43% la califica como regular y 33% mantiene una opinión mala o muy mala.

Sobre la reciente participación de Kast en Naciones Unidas, un 33% la evalúa como buena o muy buena, 25% como ni buena ni mala y 42% como mala o muy mala.

En cuanto a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, un 42% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el país se incorporara a la iniciativa, 37% está de acuerdo o muy de acuerdo y 21% adopta una posición intermedia.

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