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Política

Pulso Ciudadano: aprobación de Kast cae y desaprobación alcanza el 57,6%

De acuerdo a sondeo, el desempleo se consolida como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, la cual dejó en evidencia que bajó la aprobación y subió la desaprobación respecto a la gestión del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo a la medición de septiembre, la imagen del mandatario se desplomó y solo un 28,2% lo respalda, retrocediendo 5,6% en comparación con agosto. En contraparte, su desaprobación alcanzó un 57,6%, generando un 3,2% más rechazo que el mes anterior.

El sondeo también abordó la inclusión de Chile en el denominado Escudo de las Américas, donde un 41,8% de los encuestados se mostró a favor de que el país haya suscrito al acuerdo, mientras que un 25,3 se mostró contrario a la idea. En tanto, un 32,9% no se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto al escenario económico que enfrenta el país, un 41,7% lo evalúa negativamente, el 41,8% regular y solo el 14,2% positivamente.

Bajo este contexto, la delincuencia se mantiene como la principal preocupación de los chilenos, con un 45,2%. El desempleo se posiciona en el segundo lugar con 36,7% y más atrás se encuentra la inflación, con 26,1% y la corrupción con 18,8%.

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