Así se jugarán los octavos de final de la Copa Chile 2026: fechas, horarios y cruces

Revisa la programación de los octavos de la Copa Chile, cuya instancia se disputará después de Fiestas Patrias.

La Copa Chile 2026 entra en su fase definitoria, y en este marco, la ANFP dio a conocer la programación de los octavos de final, donde destacan los duelos de Colo Colo, la U y la U Católica.

El ente rector del fútbol chileno definió las fechas, horarios y sedes de los ochos cruces de la fase de los 16 mejores, los cuales se jugarán entre el 22 y 27 de septiembre. Esto, a excepción de la vuelta entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se disputará el 7 de octubre.

En esta instancia, los clubes que terminaron líderes de sus respectivos grupos cerrarán sus llaves en condición de local.

La programación completa de los octavos de final de la Copa Chile 2026

Partidos de ida:

Martes 22 de septiembre: 18:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Ñublense, Bicentenario Chinquihue

Martes 22 de septiembre: 20:30 horas, Cobreloa vs. Coquimbo Unido, Zorros del Desierto

Martes 22 de septiembre: 20:30 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, Estadio por confirmar

Miércoles 23 de septiembre: 18:00 horas, Curicó Unido vs. Deportes Concepción, Estadio Bicentenario La Granja

Miércoles 23 de septiembre: 20:30 horas, Unión La Calera vs. Universidad Católica, Estadio Nicolás Chahuán

Miércoles 23 de septiembre: 20:30 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, Estadio Tierra de Campeones

Jueves 24 de septiembre: 18:00 horas, O’Higgins vs. Club Deportes Santa Cruz, Estadio Codelco El Teniente

Jueves 24 de septiembre: 20:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, Sausalito

Partidos de vuelta: