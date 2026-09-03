Así se jugarán los octavos de final de la Copa Chile 2026: fechas, horarios y cruces

La Copa Chile 2026 entra en su fase definitoria, y en este marco, la ANFP dio a conocer la programación de los octavos de final, donde destacan los duelos de Colo Colo, la U y la U Católica.
El ente rector del fútbol chileno definió las fechas, horarios y sedes de los ochos cruces de la fase de los 16 mejores, los cuales se jugarán entre el 22 y 27 de septiembre. Esto, a excepción de la vuelta entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se disputará el 7 de octubre.
En esta instancia, los clubes que terminaron líderes de sus respectivos grupos cerrarán sus llaves en condición de local.
La programación completa de los octavos de final de la Copa Chile 2026
Partidos de ida:
- Martes 22 de septiembre: 18:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Ñublense, Bicentenario Chinquihue
- Martes 22 de septiembre: 20:30 horas, Cobreloa vs. Coquimbo Unido, Zorros del Desierto
- Martes 22 de septiembre: 20:30 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, Estadio por confirmar
- Miércoles 23 de septiembre: 18:00 horas, Curicó Unido vs. Deportes Concepción, Estadio Bicentenario La Granja
- Miércoles 23 de septiembre: 20:30 horas, Unión La Calera vs. Universidad Católica, Estadio Nicolás Chahuán
- Miércoles 23 de septiembre: 20:30 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, Estadio Tierra de Campeones
- Jueves 24 de septiembre: 18:00 horas, O’Higgins vs. Club Deportes Santa Cruz, Estadio Codelco El Teniente
- Jueves 24 de septiembre: 20:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, Sausalito
Partidos de vuelta:
- Viernes 25 de septiembre: 20:00 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, Estadio por confirmar
- Sábado 26 de septiembre: 17:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena
- Sábado 26 de septiembre: 20:00 horas, Ñublense vs. Deportes Puerto Montt, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
- Domingo 27 de septiembre: 12:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique, Estadio Regional Calvo y Bascuñán
- Domingo 27 de septiembre: 15:00 horas, Deportes Concepción vs. Curicó Unido, Ester Roa Rebolledo
- Domingo 27 de septiembre: 17:30 horas, Universidad de Chile vs. Everton, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Domingo 27 de septiembre: 20:00 horas | Club Deportes Santa Cruz vs. O’Higgins, Estadio Joaquín Muñoz
- Miércoles 7 de octubre: 19:00 horas, Coquimbo Unido vs. Cobreloa, Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso