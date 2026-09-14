Los puntos que necesita Colo Colo para ser campeón y cuándo vuelve la Liga de Primera

La Liga de Primera tendrá un extenso receso, situación por la cual el balón volverá a rodar el próximo mes.

Pese a dejar puntos en las últimas fechas, Colo Colo sigue teniendo una ventaja considerable sobre sus perseguidores, y a siete jornadas por disputar en la Liga de Primera, al Cacique le basta sumar 10 de los 21 puntos que quedan en juego para coronarse campeón.

El conjunto popular alcanzó las 54 unidades tras empatar 1-1 contra Deportes Concepción en el Estadio Monumental. Por su parte, la U y la Universidad Católica llegaron a los 42 puntos luego de imponerse en sus respectivos duelos.

Ahora, entra la calculadora. Los aspirantes al título pueden sumar un máximo de 21 puntos, y en caso de que la U y la UC ganen todos los partidos restantes, llegarían a los 63 puntos.

Considerando lo anterior, Colo Colo debe sumar 64 puntos para asegurar el campeonato matemáticamente. Con ello, le bastaría con tres victorias y un empate en las siete fechas que quedan.

Si suma nueve unidades, la corona no estaría asegurada. Esto, debido a que si uno de sus perseguidores alcanza el mismo puntaje (63), el campeón se definirá a través de un partido único, ya que la diferencia de goles no valdría en este caso.

En este escenario, Colo Colo podría ser campeón ante Ñublense en Chillán (fecha 27). En caso de que sus perseguidores pierdan puntos en los próximos partidos, el Cacique podría bajar la estrella 35 contra Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Este es el calendario de los albos: Coquimbo Unido (visita), Palestino (visita), Universidad de Concepción (local), Ñublense (visita), Universidad Católica (local), Deportes La Serena (local) y Cobresal (visita).

Liga de Primera, tabla de posiciones.

¿Cuándo vuelve la Liga de Primera?

Ahora, el Campeonato Nacional tendrá un extenso receso producto de las Fiestas Patrias, la disputa de la Copa Chile y la fecha FIFA de septiembre y octubre, que desde 2026 considera una ventana internacional más larga.

De esta forma, el balompié nacional regresará el viernes 9 de octubre, con el duelo válido por la fecha 24 entre Universidad de Chile y Ñublense en el Estadio Nacional.