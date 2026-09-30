Quién será el próximo rival de Alejandro Tabilo tras su triunfo en primera ronda del ATP de Tokio

La primera raqueta nacional se impuso al estadounidense Tommy Paul (16°) por 6-1 y 6-2.

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La primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (31°), le ganó con gran facilidad al estadounidense Tommy Paul (16°) en el ATP 500 de Tokio.

Pese a que se anticipaba un complicado duelo para el chileno, sobre todo por el nivel del rival y venir de una caída prematura en el ATP de Chengdú, Tabilo se impuso con categoría en primera ronda por 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 13 minutos.

La victoria del tenista nacional en la segunda estación de la gira asiática también le permitió dejar atrás la eliminación de Chile en la Copa Davis ante España.

Quién será el próximo rival de Alejandro Tabilo

En el partido ante Tommy Paul, que se jugó en el Ariake Colosseum, Alejandro Tabilo concretó tres quiebres en el primer set, mientras que el norteamericano logró solo uno.

En la segunda manga, el chileno consolidó su superioridad y consiguió dos quiebres, con lo que terminó por imponerse con facilidad.

Esta es la primera victoria del tenista nacional sobre Paul, ante quien cayó derrotado en sus dos enfrentamientos previos, ambos disputados en 2024.

Por los octavos de final del ATP 500 de Tokio, ahora Tabilo enfrentará al ganador del cruce entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el japonés Sho Shimabukuro (108°).

El español Carlos Alcaraz es el campeón defensor del torneo, que se está disputando en medio de una racha de más de un mes de lluvias continuas en la capital nipona.