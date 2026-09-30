Los detalles de la cena de desagravio que se prepara para el exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez

La actividad, organizada por la Fundación P!ensa, busca reunir a personas cercanas a la exautoridad para expresarle su respaldo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A casi tres meses de dejar el cargo luego de que un test de drogas arrojara resultado positivo, el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, será objeto de una cena de desagravio que organiza la Fundación P!ensa y en la que tomarán parte diversas figuras del oficialismo.

De acuerdo con lo detallado, el propósito de la actividad, impulsada por el presidente de la entidad, Gonzalo Bofill, es reunir a personas cercanas a la exautoridad, como una forma de expresarle su respaldo.

En principio, se espera la presencia de dirigentes políticos de distintos sectores, desde el Partido Republicano a la UDI y Renovación Nacional, aunque no se descarta que se sume alguna figura ligada a la Democracia Cristiana, según apuntó radio Biobío.

Qué se sabe de la cena para el exsubsecretario Rodríguez

La cena de desagravio para el exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez se producirá luego de su regreso a la Fundación P!ensa, donde trabajaba antes de asumir el cargo en el gobierno del Presidente José Antonio Kast, en marzo de este año.

Por el momento, se sabe que la actividad se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, y está fijada para las 19:30 horas.

“Gonzalo Bofill Velarde, presidente de P!ensa, tiene el agrado de invitarlo a una cena de desagravio en honor a Juan Pablo Rodríguez”, señala la convocatoria, que fijó un valor de $43 mil por persona, de acuerdo con lo reportado por el citado medio.

Pese a que no se ha revelado la estructura que tendrá el evento, estaría contemplado que tanto el exsubsecretario como otros asistentes puedan tomar la palabra durante la cena.