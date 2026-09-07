El millonario premio de Alejandro Tabilo y su gran salto en el ranking ATP tras su paso por US Open

Tabilo deberá prepararse para su nuevo desafío, el cual tiene que ver con la serie de Copa Davis entre Chile y España.

Alejandro Tabilo (28°) culminó su paso por el US Open 2026 tras caer ante Alexander Zverev (2°) en la tercera ronda por 6-2, 7-6 (2) y 6-2.

La primera raqueta nacional tuvo un buen desempeño en el último Grand Slam del año, firmando la mejor actuación de su carrera en el certamen, donde anteriormente solo había podido superar una ronda.

Además de lo deportivo, Tabilo sacó importantes réditos económicos al alcanzar la fase de los 32 mejores en Nueva York.

Luego de imponerse sobre el alemán Yannick Hanfmann (54°) y el australiano Alexei Popyrin (130°), Jano embolsó una suma de US$ 290 mil, lo que equivale a cerca de 270 millones de pesos chilenos.

Durante la última semana, el chileno sumó 100 puntos ATP, lo que le permitirá escalar al lugar 26 del ranking, de acuerdo a la clasificación en vivo. Deberá esperar el resto de los resultados que se den estos días para conocer su ubicación final, ya que el ranking se actualiza el próximo lunes.

Respecto a su próximo desafío, Alejandro Tabilo deberá viajar hacia Chile para ponerse a disposición del capitán Nicolás Massú de cara a la serie de Copa Davis que nuestro país tendrá contra España, la cual se disputará durante el 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

El equipo nacional estará compuesto por Jano, Tomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto.