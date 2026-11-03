VIDEO – La jugada que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel

El fútbol español está de luto tras la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda. El jugador sufrió un fuerte golpe durante el partido ante Andorra y falleció horas después, según confirmó su club.

La muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, provocó profunda conmoción en España y en el mundo del fútbol. El futbolista sufrió un fuerte golpe durante el encuentro que su equipo disputó este lunes frente al Andorra, por la segunda división española.

La institución confirmó su fallecimiento a través de sus redes sociales. Según informó el club, el jugador murió a las 08:00 horas de este martes.

El Tenerife expresó su dolor con un emotivo mensaje en redes sociales. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, publicó la institución.

El equipo también dedicó palabras a sus familiares, amigos y seguidores, quienes enfrentan la pérdida del futbolista.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregó el club.

El fuerte golpe que sufrió Jesús de Miguel Alameda durante el partido

El episodio ocurrió este lunes, durante el compromiso entre el CD Tenerife y el Andorra, correspondiente a la segunda división de España.

En medio del encuentro, Jesús de Miguel Alameda recibió un fuerte impacto del arquero rival, Jesús Owono. El golpe generó preocupación y marcó el desarrollo de un partido que terminó con una noticia devastadora para el fútbol español.