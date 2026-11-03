Islas Malvinas: en qué consiste el proyecto argentino para incautar los buques que abastezcan al archipiélago

La diputada trasandina Agustina Propato dijo que la iniciativa busca “desalentar el apoyo logístico a los ocupantes de nuestro territorio”.

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La diputada argentina Agustina Propato ingresó al Congreso trasandino un proyecto de ley a través del cual se busca restringir el paso por sus aguas territoriales a cualquier buque con destino a las islas Malvinas, e incluso permite retener los navíos.

“El objetivo político de la norma es desalentar el apoyo logístico a los ocupantes de nuestro territorio“, apunta la iniciativa en sus fundamentos.

El proyecto de ley se presentó a casi dos meses del anunciado viaje del buque de bandera chilena Danstar al archipiélago y, según la propuesta, el tránsito hacia puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur no constituye un paso inocente, según se establece en su artículo 1.

Además, en su artículo 2 prohíbe el tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina de todo buque o artefacto naval que realice las actividades antes descritas, según establece el texto al que accedió radio Biobío.

En esa línea, plantea que, si corresponde, la Prefectura Naval Argentina o la Armada adoptarán las medidas necesarias para impedir ese tránsito mediante la orden a detener la marcha, modificar rumbo o abandonar las aguas jurisdiccionales.

Proyecto permitiría incautar buques con destino a las Malvinas

Más adelante indica que, si los buques persisten en su tránsito hacia las Malvinas, se permite disponer su retención en un puerto argentino si se encuentra en aguas bajo jurisdicción nacional y las circunstancias lo permiten.

En el proyecto de ley se recuerda que la Constitución trasandina ratifica la soberanía argentina sobre esos territorios y establece que su recuperación es un “objetivo permanente e irrenunciable”.

Al respecto, el texto recalca que “el objetivo político de la norma es desalentar el apoyo logístico a los ocupantes de nuestro territorio“.

En particular, sobre el proyectado viaje del buque Danstar a las islas Malvinas, la iniciativa de la diputada argentina indica que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía (y) constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña“.