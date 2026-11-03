Lluvia de este martes en Santiago incluiría tormentas eléctricas: a qué hora parten las precipitaciones

Se anticipa la posibilidad de que se produzcan intensas precipitaciones en poco tiempo, lo que ha causado remociones de masa en los últimos meses.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Hasta 10 milímetros de agua caerán en la lluvia de este martes en Santiago, debido a la llegada a la zona central del país de un sistema frontal que se unirá a una vaguada en altura.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones también podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas hasta horas de la noche.

En todo caso, se prevé que la lluvia se presente con distinta intensidad y volumen según el sector de la capital, con una mayor presencia en las zonas precordilleranas de la Región Metropolitana.

En el caso de Santiago Centro, se espera que el volumen de la lluvia varíe entre uno y tres milímetros, según detalló esta mañana la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler,

A qué hora parte la lluvia en Santiago

El retorno de los chubascos a Santiago despertó la alerta entre los especialistas, ya que se anticipa la posibilidad de que se produzcan intensas precipitaciones en poco tiempo, lo que ha causado remociones de masa en los últimos meses.

Según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, la lluvia se concentraría en horas de la tarde y noche de este martes 3 de noviembre.

Los datos proporcionados por Meteored detallan que desde las 14:00 hay un 80% de probabilidad de chubascos, la que aumenta a un 90% entre las 17:00 y 20:00 horas.