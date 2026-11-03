De inversiones a seguridad: los temas que abordaron Kast y el rey Felipe VI durante su encuentro en el Palacio Real

Tras la cita, el mandatario alistó a su viaje a Italia, donde se reunirá con la primera ministra, Giorgia Meloni, y acudirá a una audiencia con el papa León XIV.

El Presidente José Antonio Kast aseguró este martes que “la amistad entre Chile y España tiene raíces profundas y un enorme potencial por delante“, al referirse al encuentro que sostuvo esta jornada con el rey Felipe VI, previo a su viaje a Italia.

El mandatario chileno y el monarca hispano se reunieron en el Palacio Real de Madrid, donde abordaron diversos temas de interés común, como la importancia de impulsar agendas de consenso y fortalecer las relaciones bilaterales.

Además, conversaron sobre la necesidad de avanzar en temas de seguridad y la lucha en conjunto contra el crimen organizado, además de los desafíos y oportunidades vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Previo al encuentro, y en el marco de su gira por Europa, el mandatario chileno participó de la XIX Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander, donde les aseguró a los inversionistas que “estamos volviendo a ser ese país serio que ustedes conocieron“.

Kast prosigue con su gira tras el encuentro con el rey

Tras su encuentro con el rey Felipe VI, Kast tiene previsto trasladarse a Italia, donde mantendrá una reunión en Roma con la primera ministra, Giorgia Meloni.

Además, para el miércoles 4 está agendado el encuentro que sostendrá con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, a partir de las 09:00 hora local (05:00 horas de Chile).

Luego de su audiencia con el pontífice, Kast volverá a Madrid, donde tomará parte en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

En su gira por Europa, el jefe de Estado es acompañado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y los ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Pérez y José García.