Rebaja de penas: RN llama a buscar responsabilidades políticas y pide derogar los decretos

La comisión política de de la colectividad solicitó establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a las víctimas de los delitos sexuales y sus familias.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La comisión política de Renovación Nacional (RN) dio a conocer sus reparos a la conducción política del Gobierno ante la rebaja de las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y llamó a establecer las responsabilidades tras la medida, incluyendo a los asesores directos del Presidente José Antonio Kast.

La colectividad abordó el tema a través de una declaración pública, en la que manifestó expresamente sus “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación“.

“Consideramos que este episodio evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones“, indicó la comisión política.

Ahondó en el tema e indicó que “errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”.

Aseguró, a la vez, que ya hizo llegar sus cuestionamientos al Ejecutivo con la “franqueza y responsabilidad” propias de su condición de colaborador con la actual administración.

“Precisamente por ello, entendemos que nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse“, recalcó.

RN pidió derogar decretos con la rebaja de las penas.

En el texto, el partido recordó que “Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como para que la agenda del gobierno se vea paralizada“.

“La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de las personas exigen respuestas concretas y urgentes”, enfatizó.

Además, respecto de la rebaja de penas, RN planteó que en estos momentos la prioridad debe ser las víctimas de los delitos sexuales y sus familias “por delante de cualquier otra consideración”.

“Por ello, hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos, otorgar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a quienes han sido afectados“, apuntó la colectividad en la declaración.