Proyecto del PC para compensar a afectados por millonarias pérdidas de AFP avanza en el Congreso

La propuesta del Partido Comunista contó con el respaldo de varios diputados del oficialismo.

AGENCIA UNO

La Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto del Partido Comunista (PC) para compensar a los afiliados afectados por las pérdidas de USD 7.700 millones del fondo E de las AFP.

Esto, luego que la Sala entregara 73 votos a favor, 53 en contra y dos abstenciones a la iniciativa, con lo cual avanzará en su tramitación, consignó La Tercera.

Entre quienes votaron a favor de la admisibilidad del proyecto del PC están los diputados oficialistas Natalia Romero (IND), los UDI Alejandra Valdebenito, Flor Weisse, Ximena Naranjo y Cristóbal Martínez, además de Carlos Chandía (RN).

La votación se dio luego que la mesa de la Cámara Baja, liderada por Jorge Alessandri (UDI) la declarara inadmisible, aseverando que la propuesta e inmiscuye en la seguridad social, lo que se considera una iniciativa exclusiva del presidente de la República, de acuerdo a la Constitución.

El diputado Luis Cuello (PC), uno de los autores del proyecto que considera compensaciones a los afiliados, precisó que “lo que está de fondo, presidente, es la compensación por un perjuicio patrimonial efectivo provocado a los ahorros de los trabajadores”.

Por contrapartida, José Antonio Kast Adriasola defendió la postura de Alessandri, declarando que “la verdad es que las pensiones, por definición, son seguridad social; por lo tanto, claramente se está invadiendo una facultad exclusiva y es la que esta Secretaría tuvo a bien representarle a los autores de este proyecto”.

La propuesta considera apunta a los afiliados que tienen sus ahorros previsionales en el fondo E y que vieron una caída en sus fondos, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

Para considerar el monto a devolver, se compara el saldo de la cuenta al 1 de enero con el visto el 30 de septiembre. Si al momento que la iniciativa se convirtió en ley, el saldo sigue siendo menor, se considerará este valor.

Esta diferencia se reajustará según el IPC, con cargo a la AFP correspondiente.