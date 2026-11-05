VIDEO – El fin de una era: Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal

A través de un video compartido en sus redes sociales, CR7 anunció que “llegó el día de devolver la camiseta 7 a la selección”, luego del quiebre que se produjo con el DT Jorge Jesús.

Cristiano Ronaldo anunció el fin de su carrera con la selección de Portugal. El delantero confirmó su decisión este jueves mediante un emotivo mensaje en Instagram, donde repasó sus 23 años como representante del combinado nacional.

El futbolista aprovechó la publicación para despedirse de la camiseta que marcó gran parte de su trayectoria deportiva y que defendió con el emblemático número siete.

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla”, escribió en un video compartido con sus seguidores.

El anuncio se conoció después de que el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sancionara al atacante con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. La medida respondió a su salida de la concentración portuguesa el pasado 30 de septiembre.

Con esta decisión, el máximo goleador histórico de Portugal pone término a una trayectoria de más de dos décadas con su país. Durante ese período pasó de ser una joven promesa a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado.

El camino de Cristiano Ronaldo hasta convertirse en leyenda de Portugal

La historia de Ronaldo con la selección comenzó cuando tenía apenas 18 años. Su debut coincidió con el recambio generacional de un equipo que tenía como principales figuras a Luís Figo, Rui Costa y Fernando Couto.

Su primera gran competición llegó en la Eurocopa de 2004. Con 19 años, el atacante anotó dos goles y alcanzó la final del torneo. Sin embargo, Portugal perdió por 1-0 frente a Grecia y dejó escapar la posibilidad de conquistar su primer título continental.

Dos años después, el Mundial de Alemania 2006 marcó un punto de inflexión. Tras la salida de Figo, Ronaldo asumió un papel cada vez más importante y comenzó a consolidarse como el principal referente del equipo.

Su mayor consagración llegó en 2016. Portugal conquistó su primera Eurocopa tras vencer a Francia en la final, disputada en territorio francés. Aquel título significó uno de los momentos más importantes de su carrera internacional.

La historia ganadora continuó en 2019, cuando el combinado luso levantó la Liga de Naciones. Ronaldo fue una de las figuras del torneo y marcó tres goles en la semifinal frente a Suiza.

Su último gran capítulo con Portugal llegó en junio de 2025. A los 40 años, el delantero volvió a marcar en una final internacional, esta vez ante España. El equipo portugués se quedó con la Liga de Naciones por segunda vez y sumó un nuevo trofeo a su historia.

El atacante del Al-Nassr de Arabia Saudita se despide con registros históricos. A lo largo de sus 23 años con el seleccionado disputó 234 encuentros y convirtió 146 goles.

A esos números se suman tres títulos internacionales y cinco Balones de Oro, distinciones que respaldan su lugar entre las grandes figuras del fútbol mundial.